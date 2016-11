Leinfelden-Echterdingen (pol) - Ein Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen hat sich am Freitagmorgen, kurz nach 9 Uhr, in Leinfelden ereignet. Eine 59-jährige Audi-Fahrerin bog von der Waldstraße nach links auf die Rohrer Straße ab. Hierbei übersah sie den von rechts, auf der Vorfahrtsstraße, kommenden Mercedes eines 53-Jährigen. Das Auto der Frau prallte mit der vorderen rechten Ecke gegen die linke Seite des Mercedes, so dass dieser ins Schlingern geriet. Nachfolgend prallte der Wagen des Mannes gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Audi, der auf einen weiteren, dahinter stehenden Audi geschoben wurde. Der Mercedes-Fahrer zog sich laut Poliezi leichte Verletzungen zu, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

