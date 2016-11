Kirchheim (pol) - Leichte Verletzungen hat sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in Kirchheim zugezogen. Kurz vor 13.30 Uhr war ein 38-Jähriger mit seinem VW Passat auf der Alleenstraße von der Hindenburgstraße herkommend unterwegs. An der Marktstraße wollte er laut Polizei den dortigen Fußgängerüberweg überfahren. Hierbei hielt der Autofahrer zunächst kurz an und rollte dann langsam los. In diesem Moment fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Herrenrad, laut Zeugenangaben, sehr zügig über den Überweg. Der Radfahrer prallte mit seinem Bike gegen den linken vorderen Bereich des Pkw und wurde über das Fahrzeug auf den Gehweg geschleudert. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur Behandlung in die Klinik. An den Fahrzeugen ist ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstanden.

Anzeige