Reichenbach (pol) - Am Samstag gegen 18 Uhr ist es auf der B 10, Höhe Reichenbach, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Eine 19-jährige Fahrerin eines Renault Clio fuhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Göppingen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam diese auf die rechte Fahrspur und prallte auf das Heck eines BMW, der von einem 30-Jährigen gelenkt wurde. Durch die Kollision wurde der Renault wieder auf die linke Fahrspur geschoben, prallte gegen die Leitplanke, und kam danach auf dem Standstreifen zum Stehen. Der sich im Renault befindliche Beifahrer sowie die vier weiteren Mitfahrer im BMW, wurden vorsorglich zur ambulanten Behandlung in Kliniken gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro.

