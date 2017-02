Deizisau (pol) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten 16-jährigen Leichtkraftradfahrer ist es am Dienstag, gegen 12.45 Uhr, in der Ausfahrt der B10 gekommen, so die Polizei. Der Jugendliche befuhr die Bundesstraße in Richtung Göppingen. An der Anschlussstelle Plochingen verließ er die Schnellstraße. Dabei kam er in der Ausfahrt mit seinem Rad ins Rutschen und stürzte. Der 16-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden am Leichtkraftrad wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

