Dettingen unter Teck (pol) - Ein 21-jähriger BMW-Fahrer ist vermutlich aus Unachtsamkeit auf ein stehendes Auto aufgefahren und hat in der Folge drei weitere Autos aufeinandergeschoben. Der junge Fahrer befuhr die Bundesstraße 465 von Kirchheim in Richtung Lenningen, als er auf Höhe Dettingen unter Teck die im Berufsverkehr wartenden Autos zu spät erkannte. Trotz eingeleiteter Vollbremsung stieß er in das Heck eines Skoda, welcher als letztes Fahrzeug im Stau stand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda auf einen Passat geschoben, der wiederum gegen einen Suzuki Geländewagen prallte und im weiteren Verlauf gegen eine Mercedes A-Klasse gestoßen wurde. Der junge Unfallverursacher wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der 36-jährige Fahrer und die 34-jährige Beifahrerin des Skoda wurden ebenfalls vorsorgliche in ein Krankenhaus eingeliefert. Die einjährige Tochter und der siebenjährige Sohn, welche in gut gesicherten Kindersitzen auf der Rückbank des Skoda saßen, wurden nicht verletzt. Der vorsorglich gerufene Rettungshubschrauber wurde glücklicherweise nicht benötigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30000 Euro. Drei der fünf Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die genauen Umstände, wie es zu diesem Unfall kam, werden derzeit durch die Verkehrspolizei Esslingen ermittelt.

Anzeige