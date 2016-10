Filderstadt (pol) - Am Samstag, gegen 15:30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Nürtinger-/ Gartenstraße ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Eine 33-jährige VW-Fahrerin befuhr die Nürtinger Straße in

Richtung Neuhausen a. d. F.. An der Kreuzung Nürtinger-/Gartenstraße bog diese nach rechts in die Gartenstraße ab. Hierbei missachtete eine 20-jährige Fiat-Fahrerin die Vorfahrt von der VW-Fahrerin und es kam zum Zusammenprall. Durch die Kollision schleuderten die beiden Pkw gegen einen weiteren Pkw Opel, welcher an der Kreuzung in der Gartenstraße verkehrsbedingt wartete. Die 20-jährige, die 33-jährige Lenkerin des Pkw VW sowie die 39-jährige Beifahrerin erlitten jeweils leichte Verletzungen. Im Pkw Opel wurde glücklicherweise niemand verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von über 10 000 Euro. Der Pkw Fiat musste durch ein

Abschleppunternehmen geborgen werden.

