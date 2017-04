Hochdorf (pol) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Kradlenker

ist es am Sonntagnachmittag, auf der Landesstraße 1201 bei Hochdorf gekommen. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge fuhr der Fahrer eines Autos in einer langgezogenen Rechtskurve von Notzingen in Richtung Hochdorf und kam aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Er prallte gegen ein entgegenkommendes Krad, dessen 26-jähriger Fahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlag. Der schwerverletzte Lenker des Mercedes musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Landesstraße musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme für 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Ermittlungen zum Unfallhergang, zu dem ein Gutachter eingeschaltet wurde, dauern an.

