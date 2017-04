Hochdorf (pol) - Wie das Polizeipräsidium Reutlingen soeben mitteilte, kam es in Hochdorf zu einem folgeschweren Verkehrunsfall auf der Kirchheimerstraße in Hochdorf zwischen einem Motorrad und einem Autofahrer. Dabei erlag eine Person an ihren Verletzungen und mehrere Menschen wurden schwerverletzt. Nähere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Weitere Informationen folgen.

