Esslingen (pol) - Weil eine Autofahrerin am Freitagmorgen die Scheiben an ihrem Fahrzeug nicht richtig frei gekratzt hatte, ist es zu einem Frontalzusammenstoß gekommen, so die Polizei.

Die 25-Jährige fuhr gegen sieben Uhr mit ihrem BMW aus einer Parklücke auf die Augustinerstraße, Höhe Landolinsteige, in Richtung Neckarforum ein. Da die Scheiben ihres Fahrzeugs vereist und nicht richtig frei gekratzt waren, hatte sie keine freie Sicht und kam auf die Gegenspur. Nach einer Fahrtstrecke von nicht mal 15 Metern prallte der BMW gegen den entgegenkommenden Ford Focus einer 31-Jährigen. Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen, die in einer Klinik behandelt werden mussten.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden vom Abschleppdienst geborgen. Der Schaden wird auf 11.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr auf der Durchgangsstraße durch die Polizei geregelt werden. Hierdurch kam es im Berufsverkehr zu leichten Beeinträchtigungen.