Oberboihingen (pol) - Aus Unachtsamkeit ist es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr am Ortseingang von Oberboihingen gekommen. Dabei wurde ein Leichtkraftradfahrer leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 22.15 Uhr. Der 17 Jahre alte Fahrer der Yamaha aus Kirchheim befuhr hinter seinem Freund den Kreisverkehr aus Richtung Nürtingen kommend in Fahrtrichtung Oberboihingen. Nachdem der Bekannte mit seinem Zweirad die Einmündung Gustav-Wahler-Straße passiert hatte, fuhr aus dieser ein 25-Jähriger aus Pliezhausen mit seinem Renault in den Kreisverkehr ein. Er hatte den nachfolgenden Biker übersehen. Der 17-Jährige machte daraufhin eine Vollbremsung. Durch die starke Schräglage rutschte ihm das Vorderrad weg und er kam zu Fall. Eine Berührung mit dem Auto fand laut Polizei nicht statt. Mit Prellungen und Schürfwunden wurde der Jugendliche mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in die Klinik gefahren. An der Yamaha entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

