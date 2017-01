Lenningen (pol) - Nur leichte Verletzungen haben sich zwei Fahrzeuglenkerinnen bei einem Verkehrsunfall in der Grabenstetter Steige am Montag zugezogen.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr. Eine 22 Jahre alte Frau aus Kirchheim war mit ihrem VW Golf auf der L 1211 von Grabenstetten in Richtung Lenningen unterwegs. Am Beginn einer Haarrnadelkurve musste sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit abbremsen und geriet bei nasser Fahrbahn auf die Gegenfahrspur. Dort stieß sie mit dem entgegenkommenden Ford Escort einer 37 Jahre alten Frau aus Grabenstetten zusammen. Während die Fahrerinnen nur leichte Blessuren erlitten, entstand an ihren Autos Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn von der Straßenmeisterei gereinigt werden. Die Steige war bis gegen 14 Uhr voll gesperrt.

