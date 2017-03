Denkendorf (pol) - Ein Leichtverletzter und etwa 15.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 13.15 Uhr auf der A 8 zwischen den Anschlussstellen Wendlingen und Esslingen in Richtung Karlsruhe ereignete. Kurz vor der Tank- und Rastanlage Denkendorf befand sich ein 58 Jahre alter Sprinter-Fahrer nach Angaben der Polizei in einem Baustellenbereich, wo er im Zuge eines Überholmanövers vom mittleren auf den linken Fahrsteifen wechselte. Hierbei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit einen herannahenden 34-jährigen Mercedes-Fahrer, mit dem er in der Folge auf dem linken Fahrstreifen zusammenstieß.

Durch den Zusammenstoß streifte der Mercedes im weiteren Verlauf noch die Leitplanke und überfuhr mehrere Warnbarken. Der 34-jährige Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen war der rechte Fahrstreifen bis etwa 14.40 Uhr gesperrt. Der Verkehr staute sich auf rund vier Kilometern.