Leinfelden-Echterdingen (pol) - Am Samstag sind gegen 22.20 Uhr auf der Flughafenstraße zwei Autos zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilt.

Dabei fuhr ein 48-jähriger Fahrer eines VW Touran von Stuttgart-Plieningen in Richtung Flughafen. Auf Höhe der Abfahrt zum Terminal 6 versuchte der Fahrer verbotswidrig über die Gegenfahrspuren in den Abfahrtsbereich des Terminals abzubiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden Audi, der von einem 50-jähriger Fahrer gelenkt wurde. Durch den Zusammenstoß wurde der Audi etwa 37 Meter weit von der Fahrbahn geschleudert und kam erst auf dem angrenzenden Parkareal zum Stehen. Die beiden Unfallbeteiligten wurden dabei verletzt und mussten mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Die Flughafenfeuerwehr war zur Abbindung der ausgelaufenen Betriebsstoffe mit drei Fahrzeugen und sechs Personen im Einsatz. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro.