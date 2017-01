Unterensingen (pol) - Glück im Unglück hatte ein übermüdeter Autofahrer, als er am Montagmorgen einen Unfall verursacht hat, so die Polizei. Der 75-Jährige befuhr, gegen 8.20 Uhr, mit seinem VW Passat die B 313 in Richtung Wendlingen. Aufgrund starker Übermüdung kam der Mann mit seinem Wagen auf Höhe von Unterensingen zunächst leicht nach links. Als er dies bemerkte, steuerte er gegen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Anschließend fuhr er einige Meter auf der beginnenden Leitplanke entlang und kam schließlich nach 30 Metern hinter der Leitplanke an der dortigen Böschung zum Stehen. Glücklicherweise hatte sich das Fahrzeug nicht überschlagen und der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke beträgt etwa 1.500 Euro. Der VW musste mit einem Kranwagen geborgen werden. Da Dieselkraftstoff ausgetreten war, kam die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und fünf Mann zum Abbinden an die Unfallstelle.

