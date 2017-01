Ostfildern (pol) - In der Hedelfinger Straße in Ruit ist es am Mittwochmittag gegen 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Ford-Fahrer fuhr zunächst rückwärts aus einer Parklücke auf die Straße ein. Als der 32-Jährige den herannahenden Linienbus bemerkte, stoppte er. Trotz eines Ausweichmanövers des 41-jährigen Busfahrers stießen die Fahrzeuge zusammen. Durch den Aufprall wurde der Ford auf einen in der Nachbarschaftslücke geparkten Mercedes geschoben. Es entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro.

Anzeige