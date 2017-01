Weilheim an der Teck (pol) - Nach Zeugen sucht die Verkehrspolizei Esslingen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag an der Einmündung Tobelwasen in die Zeller Straße ereignet hat. Der 28 Jahre alte Fahrer eines VW Polo wollte gegen 15.30 Uhr, so die Polizei, vom Tobelwasen kommend bei Grünlicht nach links in die Zeller Straße Richtung Weilheim abbiegen. Dabei übersah er bei einer freien Sicht von mehreren hundert Metern einen von links aus Richtung Weilheim herkommenden und im Einsatz befindlichen VW-Mannschaftstransportwagen der Freiwilligen Feuerwehr Weilheim. Dieser befand sich besetzt mit fünf Personen auf dem Weg zu einem Brandeinsatz und fuhr bei "Rot" in den Einmündungsbereich ein. Bei der anschließenden Kollision wurde der Polo-Fahrer leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in die Klinik gefahren werden. Der 37-jährige Fahrer des Transporters blieb ebenso wie die übrigen Insassen unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Esslingen, Telefon 0711/3990-420, zu melden.

Anzeige