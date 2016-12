Großbettlingen (pol) - Zwischen einer 73-jährigen Fußgängerin und einem 86-jährigen

Pkw-Fahrer kam es am Freitag, 30.12.16, gegen 11:20 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Nürtinger Straße zu einem Unfall, dessen Hergang noch unklar ist. Im Bereich eines Einkaufwagenunterstandes kam es zu einem seitlich-frontalen Kontakt zwischen dem BMW und der Fußgängerin. Diese fiel daraufhin zu Boden. Anwesende Passanten kamen ihr zu Hilfe und übergaben sie ihrem Ehemann. Nach dem Austausch ihrer Personalien entfernten sich die beiden Unfallbeteiligten. Die 73-jährige Fußgängerin begab sich kurze Zeit später in ein Krankenhaus, wo eine erhebliche Verletzung festgestellt wurde. Aufgrund dessen wurde der Sachverhalt nachträglich bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Da beide Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, sucht die Verkehrspolizei Esslingen nun dringend Zeugen, insbesondere die vor Ort agierenden und zur Hilfe eilenden Passanten, sich unter 0711/3990-420 zu melden.

