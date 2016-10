Esslingen (pol) - Ein Verkehrsunfall auf der B 10, auf Höhe des Neckar-Center in Weil, hat am Freitagnachmittag für einen kilometerlangen Rückstau bis nach Stuttgart geführt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr gegen 14.10 Uhr ein 26-jähriger Fahrer eines beladenen Abschleppwagens aus einer Parkbucht auf die rechte Fahrspur der Bundesstraße in Richtung Göppingen ein. Eine auf dem rechten Fahrstreifen fahrende 18-jährige Citroen-Fahrerin musste, um eine Kollision zu vermeiden, auf die linke Fahrspur ausweichen. Hierbei touchierte sie mit ihrem Wagen den dort fahrenden Mercedes einer 60-Jährigen. Die ältere Frau musste laut Polizei anschließend durch den Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gefahren werden. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. An den beiden Autos entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro. Der Verkehr staute sich während der Unfallaufnahme und der Bergung des Mercede bis zum Neckarpark in Stuttgart auf eine Länge von etwa sieben Kilometern zurück. Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter der Telefon 0711/3990-420 nach Zeugen des Unfalls.

