Neuhausen auf den Fildern (pol) - Zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten kam es an der Kapellenkreuzung am frühen Dienstagmorgen kurz nach halb sechs Uhr. Dabei wurde ein Mann leicht verletzt, wie die Polizei berichtet.

Ein 61-jähriger VW Passat-Fahrer fuhr auf der Denkendorfer Straße und beabsichtigte, an der Einmündung nach links in die Esslinger Straße abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem 25-jährigen Fiat-Fahrer aus Esslingen, der nach links in die Denkendorfer Straße einbiegen wollte. Der Esslinger wurde durch den Unfall leicht verletzt und durch Rettungskräfte vor Ort versorgt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt.