Esslingen (pol) - Wie die Polizei mitteilt, sind am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall am Weißen Stein zwischen Esslingen und Plochingen zwei Pkw-Fahrer mittelschwer verletzt worden.

Eine 60-jährige Panda-Fahrerin fuhr gegen 19.00 Uhr auf der L 1201 von Plochingen kommend in Richtung Aichschieß und wollte nach links Richtung Esslingen abbiegen. Hierzu ordnete sie sich auf dem dortigen Linksabbiegestreifen ein und übersah dann beim Abbiegen aber das entgegenkommende Auto eines 69-Jährigen. Dieses prallte frontal in die rechte Fahrzeugseite des Panda, der dadurch auf eine Verkehrsinsel geschleudert wurde. Die 60-Jährige musste aufgrund ihrer Verletzungen von der Feuerwehr, die mit 23 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort war, mittels technischen Geräts aus ihrem Pkw geborgen werden. Beide Unfallbeteiligten wurden anschließend durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gefahren. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von 14.000 Euro.