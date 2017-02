Neuhausen (pol) - Die Polizei sucht dringend Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagnachmittag gegen 16.05 Uhr an der Anschlussstelle A 8/Neuhausen ereignet hat. Der 30-jährige Fahrer eines Mazdas verließ die A 8 an der Anschlusstelle Neuhausen und wollte nachfolgend an der ampelgeregelten Einmündung zur Landstraße 1204 nach links in Richtung Scharnhausen abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Fiat einer 76-Jährigen, welche auf der Landstraße 1204 in Richtung Neuhausen fuhr. Wie die Polizei mitteilte, gaben beide Beteiligten bei der Unfallaufnahme an, dass die Ampel für sie grün zeigte. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von circa 11.000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/70913 zu melden.

