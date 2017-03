Ostfildern (pol) - Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagnachmittag in der Kemnater Straße sucht die Polizei Filderstadt die Fahrerin eines silberfarbenen Audi A3. Diese war kurz nach 13 Uhr rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt in die Kemnater Straße eingefahren und hatte dabei nach Polizeiangaben einen ordnungsgemäß auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten 1er BMW im Bereich der Fahrzeugfront angefahren. Die Verursacherin stieg im Anschluss kurz aus, betrachtete den Schaden und fuhr, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 3.000 Euro zu kümmern, in Richtung Stuttgarter Straße davon. Bei der Audifahrerin soll es sich um eine etwa 170 cm große, ca. 50 Jahre alte, elegant gekleidete Frau mit rötlich gelockten Haaren gehandelt haben. Der Audi dürfte eine Beschädigung am Heck aufweisen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall, dem beschädigten Fahrzeug oder der Fahrerin machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0711/70913 zu melden.

