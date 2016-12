Esslingen (pol) - Ein Autofahrer ist am Sonntagabend von der Verkehrspolizei Esslingen auf der B 10 aus dem Verkehr gezogen worden. Der 31-Jährige war kurz nach 18.30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Stadtmitte und Mettingen fiel einer Zivilstreife der Mercedes auf, da er sich mit einem anderen Verkehrsteilnehmer ein kurzes "Rennen" lieferte und bei erlaubten 80 km/h mit 160 km/h gemessen wurde. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer erst seit 2014 seinen Führerschein von der Behörde zurückbekommen hatte, sich mittlerweile aber schon wieder so viele Punkte in der Verkehrssünderkartei angesammelt haben, dass in Kürze wieder der Entzug der Fahrerlaubnis droht. Im Fahrzeug des Mannes befanden sich noch seine Ehefrau und sein dreijähriges Kind.

