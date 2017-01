Nürtingen (pol) - In eine Bar in der Neckarsteige in Nürtingen ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. Über eine aufgehebelte Eingangstür verschaffte sich der Täter Zugang zu einem Raum, in dem sich drei Geldspielautomaten befinden. Einen davon öffnete der Einbrecher gewaltsam und nahm den Kasseneinsatz mit. Über weitere aufgehebelte Türen im Inneren gelangte der Unbekannte in den Schankraum, wo er in einer Kassette Wechselgeld vorfand und einsteckte. Über die Höhe des erbeuteten Bargelds liegen laut Polizei noch keine Erkenntnisse vor. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

