Nürtingen (pol) - Auf Fahrzeugteile abgesehen hatte es ein unbekannter Pkw-Aufbrecher in der Nacht zum Montag in der Schellingstraße. Zwischen Mitternacht und 7.15 Uhr schlug der Dieb laut der Polizei eine Scheibe an einem BMW X5 ein und gelangte so ins Fahrzeuginnere, wo er mehrere Bedienelemente, das Lenkrad und das Navigationsgerät ausbaute. Mit seiner Beute entkam er bislang unerkannt. Kriminaltechniker waren zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07022/92240 Hinweise entgegen.

Anzeige