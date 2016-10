Nürtingen (pol) - Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen einen oder mehrere Unbekannte, die vermutlich in der Nacht zum Sonntag an einer Baustelle für die Errichtung eines Flüchtlingswohnheimes in der Liebermannstraße zugange waren. Wie Streifenpolizisten des Polizeireviers Nürtingen am Sonntagmorgen feststellten, waren mehrere Bauzaunelemente und ein Dixiklo umgeworfen worden. Vier Bauzaunelemente wurden beschädigt. Der entstandene Schaden wird laut Polizei auf etwa 250 Euro geschätzt. Täterhinweise liegen noch nicht vor.

