Kirchheim (red) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben am Nachmittag ein Behältnis mit einer unbekannten Substanz in das Fenster eines Gebäudes in der Kirchheimer Alleenstraße geworfen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Weitere Informationen folgen.

Bildergalerie: Großeinsatz der Feuerwehr in Kirchheim