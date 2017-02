Wernau (pol) - Eine kurze Unachtsamkeit ist einem Autofahrer am Sonntagnachmittag zum Verhängnis geworden und hat einen Auffahrunfall verursacht. Der 37-Jährige befuhr gegen 16.45 Uhr mit seinem VW Golf die Kirchheimer Straße in ortsauswärtiger Richtung. Auf Höhe der Baggerseen musste eine vorausfahrende 41-jährige Fahrerin eines Audi A4 verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Da der Mann kurz nicht aufpasste, krachte er mit seinem Wagen ins Heck des Audi. Die Kollision war so heftig, dass beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Der Schaden beträgt rund 12.000 Euro.

