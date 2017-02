Ostfildern (pol) - Zu einer handfesten Streitigkeit musste das Polizeirevier Filderstadt am frühen Freitagmorgen mit zwei Streifenwagen anrücken, nachdem sich in der Flüchtlingsunterkunft mehrere Bewohner prügelten. Beim Eintreffen der Polizei war der Streit bereits beendet. Wie sich herausstellte waren drei Bewohner wegen des Fernsehprogramms im Aufenthaltsraum in Streit geraten. Nachdem auch Aschenbecher und Mobiliar zur Argumentationshilfe zum Einsatz kamen, alarmierten Bewohner die Polizei. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

