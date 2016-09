Nürtingen (pol) - Wegen eines üblen Scherzes ist am Montagabend gegen 21 Uhr die Polizei in Nürtingen auf den Plan gerufen worden. Eine Frau rief während der Vorbeifahrt eines Streifenwagens laut um Hilfe. Mehrere Passanten hörten die Hilferufe. Auch die Beamten hatten das Rufen gehört und stoppten. Daraufhin verschwand die Frau, welche bis zu diesem Moment noch am geöffneten Fenster eines Geldinstitutes gestanden hatte. Erst rund zehn Minuten später klärte sich der Vorgang auf. Bei der hilferufenden Frau handelte es sich laut Polizei um eine Reinigungskraft des Geldinstituts, welche sich offenbar kurz vor Feierabend noch einen Spaß erlauben wollte. Der Spaß fand ein jähes Ende, als die Frau erfuhr, dass ihr die Kosten für den ausgelösten Polizeieinsatz auferlegt werden. Es wird geprüft, ob sich die Frau mit dieser Aktion auch strafbar gemacht hat.

