Filderstadt (pol) - Ein 74-jähriger Autofahrer hat am Freitagabend in Sielmingen einen Verkehrsunfall verursacht. Er fuhr gegen 17.55 Uhr die Jakobstraße in Richtung Bahnhofstraße entlang. Kurz vor der Einmündung zur Maybachstraße überholte er zwei Autos und missachtete an der dortigen Einmündung die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw. Dessen 81-jähriger Fahrer wollte nach links abbiegen. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zog sich der 74-jährige Fahrer leichte Verletzungen zu. Er wurde zur Behandlung ineine Klinik gebracht. An seinem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Schaden an beiden Autos beläuft sich auf circa 3500 Euro.

