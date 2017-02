Nürtingen (pol) - Laut Polizei ist ein überhitztes Ofenrohr in einer Wohnung in der Kapfstraße, in der Nacht zum Mittwoch Auslöser für einen Einsatz der Rettungskräfte gewesen. Gegen ein Uhr bemerkte eine 24 Jahre alte Frau starken Rauchgeruch. Bei der Nachschau stellte sie fest, dass das Rauchrohr eines Öleinzelofens rotglühend war. Sofort verständigte die Bewohnerin die Feuerwehr und weckte weitere Anwesende. Zu einem offenen Brand war es nicht gekommen. Die Feuerwehr belüftete die verrauchte Wohnung. Möglicherweise haben in Brand geratene Rußablagerungen das Rohr so stark überhitzen lassen. Damit es nicht so weit kommt, müssen Rauchrohre regelmäßig gereinigt werden. Strafbare Handlungen konnte die Polizei nicht feststellen. Die Bewohner konnten mit einiger Verzögerung beruhigt wieder ins Bett gehen.

Anzeige