Kirchheim/Teck (pol) - Am frühen Samstagmorgen wurde gegen 04:45 Uhr laut Polizeiangaben in Max-Eyth-Straße ein 19-jähriger Mann von drei Unbekannten angegangen. Der 19-Jährige wurde in der Max-Eyth-Straße, direkt vor dem Kornhaus, von drei Männern angesprochen. Diese forderten auf Englisch sein mitgeführtes Geld. Als der Geschädigte sich abwandte, schlug einer der Täter dem 19-Jährigen eine Flasche ins Gesicht, sodass dieser erheblich im Gesicht verletzt wurde und im Krankenhaus behandelt werden musste. Von den Tätern liegen nur vage Personenbeschreibungen vor: alle wurden als Südländer beschrieben, wobei einer gelockte Haare und einer komplett kurz geschorene Haare gehabt haben soll. Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der mehrere Streifenwagenbesatzungen beteiligt waren, führte nicht zur Ergreifung der Täter. Die Polizei sucht unter Tel. 07021 / 501-0 Zeugen, welche

Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können.

Anzeige