Esslingen (pol) - Die Postagentur in der Esslinger Straße im Stadtteil Hegensberg ist am späten Mittwochnachmittag überfallen und ausgeraubt worden, wie die Polizei berichtet.

Ein noch unbekannter Täter betrat kurz nach Ladenschluss, gegen 17.30 Uhr, die Agentur und bedrohte die allein anwesende 53-jährige Angestellte mit einem nicht näher bekannten Gegenstand und forderte das Bargeld. Zusammen mit der Angestellten begab er sich zum Tresor.

Mit mehreren Tausend Euro machte er sich anschließend in unbekannte Richtung davon. Der Täter soll etwa170 cm groß und Anfang 20 gewesen sein. Er hatte kurze, dunkelblonde Haare, eine normale Figur, eine helle Hautfarbe und trug eine dunkle Jacke. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend unter Telefon 0711/39900 noch Zeugen. Möglicherweise hat der Täter die Postagentur vor dem Überfall ausbaldowert und sich in deren Nähe aufgehalten. Noch vor Ladenschluss sollen mehrere Kunden in der Postfiliale gewesen sein. Eventuell ist er auch bei seiner Flucht jemandem aufgefallen.