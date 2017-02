Leinfelden-Echterdingen (pol) - In der Uhlbergstraße sind Unbekannte am Montag in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen, so die Polizei. Zwischen 7.30 Uhr und 21 Uhr stemmten die Diebe eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt zu der Erdgeschosswohnung. Sie erbeuteten mehrere Goldmünzen und verließen den Tatort unerkannt. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine.

Anzeige