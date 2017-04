Esslingen (pol) - Dutzende Fahrzeuge sind über die Osterfeiertage in den Straßen von Oberesslingen zerkratzt worden. Hierbei ist ein Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro entstanden, wie die Polizei berichtet.

Am Samstagmorgen gingen die ersten Anzeigen beim Polizeirevier Esslingen ein, dass in dem Stadtteil über 20 Autos beschädigt wurden. Am Sonntag meldeten sich weitere Geschädigte. Zudem wurden manche Fahrzeuge ein zweites Mal zerkratzt.

Am Ostermontag kamen sechs weitere beschädigte Autos zu der Serie hinzu, so dass bislang rund 50 Fahrzeuge beschädigt wurden. Der angerichtete Schaden lässt sich noch nicht abschätzen. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/3990-0 um sachdienliche Hinweise. Zudem werden weitere Geschädigte gebeten, sich zu melden.