Esslingen (pol) - Den richtigen Riecher hatte eine Streife des Polizeireviers Esslingen, als sie in der Nacht zum Donnerstag, gegen 00.30 Uhr auf der Hauptstraße, einen BMW-Fahrer angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen haben. Der 33-Jährige roch, so die Polizei, stark nach Alkohol und zeigte deutliche Ausfallerscheinungen. In Folge eines verweigerten Alkoholtests wurde durch die Bereitschafts-Richterin eine Blutentnahme angeordnet. Im Besitz einer Fahrerlaubnis war der Mann nicht. Er wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige gebracht. Da sich bei der Verkehrskontrolle auch körperliche Anzeichen für eine aktuelle Drogenbeeinflussung ergaben, werden die Blutproben auch dahingehend überprüft.

