Filderstadt-Bernhausen (pol) - Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen mitteilen, ist am Freitagnachmittag ein aus Serbien stammendes Diebestrio in einem Drogeriemarkt in Bernhausen auf frischer Tat ertappt worden.

Anzeige

Ein Detektiv beobachtete wie die beiden 42 und 61 Jahre alten Frauen etliche Kosmetika in einer Tasche verstauten, während ihr 71-jähriger Begleiter Schmiere stand. Die Tasche enthielt nach dem Beutezug Waren im Wert von mehr als 800 Euro. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden die drei Beschuldigten, die alle keinen Wohnsitz in Deutschland haben und teilweise einschlägig polizeilich bekannt sind, im Laufe des Samstags einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, wonach sie in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht wurden.