In der Nacht von Freitag zu Samstag ist es in der Trinkhalle Heinrichsquelle am Galgenberg zu Randalen durch bislang unbekannte Täter gekommen. Insgesamt 17 Scheiben wurdne beschädigt. Eine Anwohnerin hat das Klirren der Scheiben gehört und kurz darauf zwei Personengruppen in Tatortnähe beobachtet. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten mehrere Personen festgestellt und kontrolliert werden. Ob diese für die Tat in Betracht kommen, muss noch ermittelt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang unbekannt. Zeugen, welche Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Nürtingen, Tel. 07022/92240, in Verbindung zu setzen.

