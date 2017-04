Leinfelden-Echterdingen (pol) - Ein über 70 Jahre alter Mann aus Leinfelden ist am Ostermontag das Opfer eines Gaunerpärchens geworden. Das Pärchen klingelte, nach Angaben der Polizei, gegen 13.45 Uhr am Haus des Seniors und erklärte, dass sie aus Ungarn kämen, Kinder hätten, in Stuttgart am Bahnhof im Zelt wohnen würden und Hilfe bräuchten. Der Mann erklärte den Unbekannten, dass er ihnen kein Geld geben könnte, aber dass er etwas zum Essen hätte. Das Pärchen willigte ein und ging in die Küche, wo sie etwas zum Essen bekamen. In dieser Zeit musste der Täter die Toilette aufsuchen und nutzte dies aus, um im Flur Geld aus der Brieftasche zu entwenden. Nachdem die Trickdiebe verschwunden waren, bemerkte der Rentner, dass er bestohlen wurde.

Die Gauner sind etwa 20 bis 30 Jahre alt. Der Mann ist zirka 165 cm und die Frau zirka 160 cm groß. Er hat dunkelbraune kurze Haare und sie dunkelbraune lange Haare zum Pferdeschwanz zusammengebunden. Der Gesuchte trug eine rote Jacke, seine Begleiterin eine graue Jacke.

Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/7091-3 um sachdienliche Hinweise.