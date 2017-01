Dettingen (pol) - Zwei ältere Frauen sind am Dienstagnachmittag das Opfer von vermutlich zwei Trickdieben geworden, so die Polizei. Gegen 14.30 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Mann bei den Seniorinnen in der Limburgstraße und meinte, dass er wenig zu essen habe. Daraufhin wurde er in die Wohnung gelassen und bekam zwei geschmierte Brotscheiben. Nachdem der Unbekannte gegessen hatte, verließ er das Haus. Im Nachhinein bemerkten die Bewohnerinnen, dass vermutlich ein zweiter Täter durch den ersten hereingelassen worden war. Dieser hatte das Schlafzimmer durchsucht und eine Handtasche mit einer Geldbörse sowie persönlichen Papieren mitgehen lassen. Der Dieb war anschließend über den Balkon und einem Sprung in den Garten geflüchtet. Über den "hungrigen" Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist etwa 20 Jahre alt, schlank und zirka 175 cm groß. Der Mann hat dunkle Haare. Er trug eine türkis-weiß gestreifte Mütze, eine Jacke sowie Turnschuhe mit roten Schnürsenkeln. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Kirchheim unter Telefon 07021/5010 erbeten.

