Ostfildern (pol) - Noch unbekannte Täter sind zwischen Samstag, 23.15 Uhr und Sonntag, neun Uhr, in eine Gaststätte in der Claude-Dornier-Straße im Scharnhauser Park eingebrochen. Nach Polizeiangaben drangen die Einbrecher über eine Terrassentüre in die Gaststätte ein, die sie komplett durchsuchten. Sie wuchteten mehrere verschlossene Türen auf und stießen dabei auf einen Tresor, den sie aufbrachen und ausplünderten. Mit ihrer Beute von noch nicht bekanntem Wert suchten sie anschließend das Weite. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Anzeige