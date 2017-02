Esslingen (pol) - Weil er beim Betreten eines landwirtschaftlichen Anwesens in Berkheim am Samstagmorgen einen aufgebrochenen Tresor in einem Trockenraum vorgefunden hat, rief ein 35-Jähriger die Polizei. Die Beamten staunten nach eigenen Angaben nicht schlecht, als sie den Tresor untersuchten. Schriftliche Unterlagen im Tresor führten zu einer Firma in Esslingen. Die Überprüfung des Firmengebäudes ergab allerdings keinerlei Aufbruchspuren. Als die Beamten den 79-jährigen Geschäftsführer kontaktierten, stellten sie fest, dass in dessen Privathaus in Aichwald eingebrochen worden war. Unbekannte hatten am Freitag das Esszimmerfenster an der Gebäuderückseite aufgehebelt und waren so in das Wohnhaus eingedrungen. Wie der Tresor abtransportiert wurde, müssen nun die Ermittlungen klären.

