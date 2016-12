Denkendorf (pol) - In zwei auf einem Firmengelände im Gewerbepark in der Körschtalstraße abgestellte Baucontainer ist am Mittwochabend eingebrochen worden, wie die polizei berichtet.

Noch unbekannte Täter hebelten in der Zeit zwischen 22 Uhr und Mitternacht die Eingangstüren auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Büro der Bauleitung wurde ein Tresor mit Bargeld aus der Verankerung gerissen und abtransportiert. Die Einbrecher durchstöberten auch Schubladen und Behältnisse. Ob hier etwas fehlt, ist noch nicht bekannt. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.