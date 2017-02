Esslingen (red) - In der Pliensauvorstadt hat es am Sonntag gegen 22.30 Uhr gebrannt. Ein Traktor in einem Unterstand eines landwirtschaftlichen Anwesens hat aus noch ungeklärten Gründen Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und das Übergreifen auf eine Halle, in der unter anderem Stroh und Paraffin gelagert war, verhindern. Die Polizei ist dabei, die Brandursache und Schadenshöhe zu ermitteln.

Bildergalerie: Traktorbrand in Esslingen