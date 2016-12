Aichwald (pol) - Einen Topf mit Essen hat eine Frau am Dienstagabend auf einem eingeschalteten Herd stehenlassen und ist aus dem Haus gegangen, so die Polizei.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung sind ein Brandalarm ausgelöst und Mitbewohner auf das Malheur aufmerksam gemacht worden. Die Frau verließ, gegen 18 Uhr, ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Albstraße im Ortsteil Schanbach. Auf dem eingeschalteten Herd ließ sie einen Topf mit Schlegeln stehen. Kurz darauf rauchte es so stark, dass die Alarmmelder losgingen und durch Hausmitbewohner bemerkt wurden. Zudem drang starker Rauch aus dem Küchenfenster. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr kam ein Angehöriger der Bewohnerin nach Hause und konnte den Topf vom Herd nehmen, bevor Schlimmeres passierte. Glücklicherweise ist kein Gebäudeschaden entstanden. Der Topf und das Essen waren jedoch nicht mehr zu retten. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften ausgerückt. Der Rettungsdienst kam mit einem Fahrzeug und zwei Mann vor Ort.

