Neckartailfingen (pol) - Am Samstagmorgen ist es gegen 10 Uhr auf der B 312 zwischen

Bempflingen und Neckartailfingen zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang gekommen. Auf einem geraden Teilstück der B 312 in Fahrtrichtung Stuttgart kam eine 28-jährige Corsa-Fahrerin aus

bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und anschließend auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie laut Polizei frontal mit dem Opel Astra einer 89-jährigen Frau. Die Fahrerin des Opel Astra verstarb unmittelbar nach dem Zusammenstoß. Die 28-jährige Frau wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die B 312 wurde für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt und der Verkehr abgeleitet. Beide Fahrzeuge wurden komplett zerstört.

Anzeige