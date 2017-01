Lenningen (pol) - Ein Schaden in Höhe von 12.000 Euro ist bei einem missglückten Überholmanöver am Dienstagmittag entstanden. Ein 39-Jähriger war nach Aussagen der Polizei mit seinem Sprinter gegen 12.45 Uhr von Schopfloch kommend in Richtung Reußenstein unterwegs. Als er zum Überholen eines langsam fahrenden Pkws ansetzte, kam es zur Kollision mit dem BMW eines 60-Jährigen, der bereits seinen Überholvorgang begonnen hatte und sich neben dem Kleinlaster befand.

