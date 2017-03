Esslingen (pol) - Ein Leichtverletzter und ein Schaden von etwa 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag, gegen 13 Uhr, auf einem öffentlich zugänglichen Firmenparkplatz in der Emil-Kessler-Straße ereignet hat, so die Polizei. Ein 28-Jähriger war mit seinem Mercedes auf dem Parkplatz unterwegs. An einer Kreuzung übersah er einen von rechts kommenden 25-jährigen VW Golf Fahrer. Beide Autos krachten so heftig zusammen, dass sie nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit waren und von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten. Der Fahrer des VW Golf wurde bei dem Aufprall leicht verletzt, konnte aber nach der Unfallaufnahme selbst einen Arzt aufsuchen. Da auf einem Parkplatz für alle Verkehrsteilnehmer die Grundregel der gegenseitigen Rücksichtnahme gilt, ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen beide Fahrer.

