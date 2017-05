Kirchheim (pol) - Ein hochwertiger Island-Sattel im Wert von etwa 2.500 Euro ist bei einem Einbruch in der Nacht zum Dienstag entwendet worden. Wie die Polizei berichtete, brach ein bislang unbekannter Täter die Sattelkammer an einer Feldscheune in der Nürtinger Straße in der Zeit zwischen Montagabend, 20 Uhr, und Dienstagmorgen, sechs Uhr auf. Er stahl lediglich den teuren Sattel.

Das Polizeirevier Kirchheim bittet um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 07021/501-0.